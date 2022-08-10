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​Агуэро: «Бернарду Силва может стать ключевым игроком «Барселоны»

10 Августа 2022 • 19:37 Комментировать

До закрытия летнего трансферного окна Бернарду Силва может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону». Португальский полузащитник дал понять, что он хотел бы пойти на такой трансфер. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро.

«Бернарду – великолепный игрок. Он классно владеет мячом, он умеет ассистировать и забивать, он может играть на разных позициях. Я бы удивился, если бы «Манчестер Сити» отпустил Силву, потому что он вносит большой вклад из года в год, но всё может быть.

Если Бернарду окажется в «Барсе», то он может играть там ключевую роль в игре с контролем мяча, которую так любит Хави», - сказал Агуэро Stake.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Серхио Агуэро Бернарду Силва
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