​Бернарду Силва дал понять, что хочет уйти в «Барселону»

Полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву слухи активно связывают с «Барселоной». В интервью ESPN португалец ответил на вопрос о своём будущем. Силва дал понять, что он в самом деле желает переехать на «Камп Ноу».

«Я всегда говорил, что я счастлив здесь. Но я понятия не имею, что произойдёт. Посмотрим. Я очень честен с клубом, и клуб знает, чего я хочу. Если я останусь, то я буду уважать этот клуб и делать всё возможное на поле. Если нет, то это футбол», - сказал Силва.

«Стерлинг и Жезус ушли? «Манчестер Сити» - большой клуб, и им не нужны игроки, которые недовольны. Нам всегда говорят, что тот, кто недоволен, может уйти. Но, конечно, это бизнес, и клуб готов отпустить игрока за правильную сумму денег. Что бы ни случилось, я буду уважительно относиться к «Манчестер Сити», - отметил Бернарду.