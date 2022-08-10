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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда после срыва трансфера Арнаутовича

10 Августа 2022 • 10:16 Комментировать (2)

Сенегальский нападающий Исмаила Сарр, выступающий за клуб Чемпионшипа «Уотфорд», может продолжить карьеру в одном из грандов английской Премьер-лиги.

Согласно информации инсайдера Грэма Бэйли, заинтересованность в подписании 24-летнего игрока проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают кандидатуру Сарра в качестве альтернативы австрийцу Марко Арнаутовичу, трансфер которого сорвался.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 27 миллионов евро. Трудовое соглашение футболиста с «Уотфордом» рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Сарр сыграл 22 поединка в чемпионате Англии, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Исмаила Сарр Трансферы футбола - лето 2022
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