«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда после срыва трансфера Арнаутовича

Сенегальский нападающий Исмаила Сарр, выступающий за клуб Чемпионшипа «Уотфорд», может продолжить карьеру в одном из грандов английской Премьер-лиги.

Согласно информации инсайдера Грэма Бэйли, заинтересованность в подписании 24-летнего игрока проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают кандидатуру Сарра в качестве альтернативы австрийцу Марко Арнаутовичу, трансфер которого сорвался.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 27 миллионов евро. Трудовое соглашение футболиста с «Уотфордом» рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Сарр сыграл 22 поединка в чемпионате Англии, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.