Виллиан решил вернуться в АПЛ

Бразильский вингер Виллиан собирается вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее поиграл за лондонские «Челси» и «Арсенал». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, агент 34-летнего футболиста провел переговоры с «Фулхэмом», проявляющим интерес к игроку.

Напомним, что в настоящий момент Виллиан является игроком бразильского «Коринтианса». Полузащитник принял участие в 36 поединках текущего сезона, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 5,5 миллиона евро.