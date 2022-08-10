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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виллиан решил вернуться в АПЛ

10 Августа 2022 • 09:27 Комментировать

Бразильский вингер Виллиан собирается вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее поиграл за лондонские «Челси» и «Арсенал». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, агент 34-летнего футболиста провел переговоры с «Фулхэмом», проявляющим интерес к игроку.

Напомним, что в настоящий момент Виллиан является игроком бразильского «Коринтианса». Полузащитник принял участие в 36 поединках текущего сезона, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 5,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан Трансферы футбола - лето 2022
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