Стоунс - о «Манчестер Сити»: «Лучшие шесть лет в моей жизни»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс посвятил пост шести годам карьеры, проведенным в команде из Манчестера.

«Это лучшие шесть лет в моей жизни», - говорится в публикации футболиста в социальной сети.

Напомним, что защитник перешел в «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. За него «горожане» заплатили 55 миллионов евро. Вместе с «горожанами» Стоунс четырежды становился чемпионом Премьер-лиги.

Трудовое соглашение Джона с «Манчестер Сити» рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.