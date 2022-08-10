Руни: «Холанн будет доминировать в АПЛ»

Экс-футболист «МЮ» Уэйн Руни считает, что норвежский нападающий Эрлинг Холанн поможет «Манчестер Сити» в очередной раз стать чемпионом Премьер-лиги.

«Эрлинг – одна из главных причин, по которой я вижу, что «горожане» защитят свой титул. Холанн будет доминировать в Англии. Этот нападающий как будто создан для АПЛ. У меня нет сомнений, что он забьет много голов здесь. Его мячи будут иметь большое значение в чемпионской гонке», - передает слова Уэйна AS.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. За его переход заплатили 60 миллионов евро. Контракт норвежца с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года.