«Манчестер Сити» и «Барселона» согласовали сумму трансфера Бернарду Силвы

Португальский полузащитник Бернарду Силва близок к переходу из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». Как сообщает City Xtra, стороны провели переговоры и договорились о сумме трансфера футболиста.

Согласно данным источника, переход Бернарду обойдется руководству «сине-гранатовых» в 80 миллионов евро. Сам Силва давно мечтает о переезде на «Камп Ноу».

При этом трансфер португальца будет возможен, если «Барселона» продаст голландца Френки де Йонга. Игрока сватают в лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

28-летний Силва выступает за «Сити» с июля 2017 года. Его трудовое соглашение с английским клубом рассчитано до окончания сезона-2024/2025.