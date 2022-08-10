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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроки «Манчестер Юнайтед» требуют ухода Роналду

10 Августа 2022 • 08:11 Комментировать (3)

Португальский нападающий Криштиану Роналду начал терять авторитет в раздевалке «Манчестер Юнайтед». Как информируют журналисты таблоида The Sun, неопределенность с будущим 37-летнего форварда сильно напрягает коллектив. Игроки не могут полностью сконцентрироваться на работе из-за постоянных слухов о КриРо.

По данным источника, несколько футболистов заявили тренерскому штабу, что не хотят видеть Роналду в команде. Они сомневаются в мотивации португальца выступать за «Юнайтед».

Сам Криштиану хочет покинуть манкунианцев и перейти в команду, попавшую в Лигу чемпионов. Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Баварии», «Атлетико» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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