Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скоулз сравнил Холанна с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед»

10 Августа 2022 • 05:43 Комментировать

Именитый английский экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Сколуз рассказал о том, на кого по манере игры похож новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Скоулз сказал Manchester Evening News, что молодой норвежский форвард «горожан» отлично дебютировал в АПЛ, хотя ему казалось, что адаптация займёт чуть больше времени. Экс-игрок «красных дьяволов» сравнил Холанна со своим бывшим одноклубником Рудом ван Нистелроем.

«Эрлинг очень напоминает мне голландца, ведь он такой же безжалостный финишёр», - добавил Скоулз.

Напомним, что в первом матче АПЛ Холанн оформил дубль и помог «горожанам» обыграть «Вест Хэм» со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Руд Ван Нистелрой Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
05:43 · Англия. Премьер-лига
Скоулз сравнил Холанна с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед»
02:32 · Англия. Премьер-лига
Руни рассказал, как Депай сходил с ума в «Манчестер Юнайтед»
01:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» согласовали переход Рабио
01:24 · Англия. Премьер-лига
Джака считает, что быть футболистом куда труднее, чем многим кажется
01:10 · Англия. Премьер-лига
Половину своих голов в АПЛ Вернер забил в ворота одной команды
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» претендует на полузащитника «Тоттенхэма»
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит почти 90 млн евро за Френки де Йонга
09 Августа
23:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет избавиться от двух атакующих игроков «Челси»
23:30 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер рассказал, когда Алонсо перейдёт в «Барселону»
23:11 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо рассказал, как отреагировал на уход Сарри из «Челси» в 2019 году
22:58 · Англия. Премьер-лига
Пойет назвал идеального нападающего для «Челси»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит официальное предложение по нападающему сборной Голландии
22:25 · Англия. Премьер-лига
Верратти может оказаться в «Манчестер Сити»
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 20 млн евро за полузащитника «Ювентуса»
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаст Бернарду Силву в «Барселону» только при определённых условиях
Все новости
Рекомендуем