Скоулз сравнил Холанна с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед»

Именитый английский экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Сколуз рассказал о том, на кого по манере игры похож новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Скоулз сказал Manchester Evening News, что молодой норвежский форвард «горожан» отлично дебютировал в АПЛ, хотя ему казалось, что адаптация займёт чуть больше времени. Экс-игрок «красных дьяволов» сравнил Холанна со своим бывшим одноклубником Рудом ван Нистелроем.

«Эрлинг очень напоминает мне голландца, ведь он такой же безжалостный финишёр», - добавил Скоулз.

Напомним, что в первом матче АПЛ Холанн оформил дубль и помог «горожанам» обыграть «Вест Хэм» со счётом 2:0.