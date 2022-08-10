5 лучших дебютантов чемпионата Англии по итогам первого тура

Английские клубы потратили сотни миллионов на новичков. Уже в первом туре многие из них блеснули. Издание FourFourTwo выбрало тех, кто показал себя лучше всех.

5. Калиду Кулибали

Джеймс Тарковски уверенно действовал в центре оборонительной тройки «Эвертона», но защитник, с другой стороны, действительно показал свой класс. Калиду Кулибали уже 31 год, но он по-прежнему улучшает свою игру.

Кулибали, как и следовало ожидать, действовал слева от Тьяго Силвы, но настоящая интрига в его игре в субботу вечером заключалась в активных забегах вперёд, чтобы помочь в атаке. Сенегальский защитник активно влиял на игру на обоих концах поля и выглядел так, словно он был частью этой команды на протяжении многих лет.

Антонио Рюдигер, безусловно, стал большой потерей, но не в том случае, если Большой Кали будет выступать так каждую неделю.

4. Дарвин Нуньес

Роберто Фирмино вышел в стартовом составе «Ливерпуля» в первом матче после ухода Садио Мане. Однако Дарвину Нуньесу не потребовалось много времени, чтобы заявить о себе.

Выйдя на замену во втором тайме, когда «красные» уступали в счёте, Нуньес растягивал защиту соперника так, как не может стареющий Фирмино, и при этом активно взаимодействовал с полузащитниками «Ливерпуля». Он искал шанс, когда оказывался в штрафной, и получил вознаграждение, когда его удар стал решающим в матче.

В битве двух прирожденных «девяток» Александр Митрович и Нуньес показали, что у них не будет проблем в этой лиге.

3. Уильям Салиба

Интересно, зачем «Арсенал» отправил этого парня в аренду на целых три сезона?

Какова бы ни была причина, похоже, она сработала на ура. Уильям Салиба, которому ещё только 21 год, был абсолютным колоссом в пятницу вечером против опасной атаки «Кристал Пэлас», демонстрируя высочайшую физическую мощь в отборе мяча и ледяное самообладание во владении им.

Сравнения с Вирджилом ван Дейком вполне оправданы – Салиба действительно выглядит настоящим мастером.

2. Жоао Палинья

В своей первой игре в английском футболе против «Ливерпуля» он вышел в полузащите в паре с партнёром против Тьяго, Фабиньо и Джордана Хендерсона. Учитывая всё это, дебют Жоао Палиньи был просто превосходным.

Португальский новобранец был позиционно дисциплинирован, выигрывал подборы и контролировал центр полузащиты «Фулхэма», не позволяя «Ливерпулю» диктовать темп игры. Действовать против такой неистовой, высокоинтенсивной команды должно быть гораздо сложнее, чем это казалось Палинье.

В конечном счёте «дачникам» не повезло, что они не набрали больше, чем неожиданное очко. Ещё больше таких приобретений, и они будут держаться подальше от зоны вылета.

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1. Эрлинг Холанн

Команда Пепа Гвардиолы с большим человеком впереди, за которым следят партнёры и делают на него нацеленные передачи. Да, это очень странно.

У Эрлинга Холанна было не так много работы в центральном матче воскресенья, но всё, что он сделал, было на высшем уровне. Движение было великолепным: он заработал пенальти, реализовал его, а затем удвоил преимущество команды, найдя пространство за великолепно выстроенной задней линией «Вест Хэма».

Это был обычный день для скандинавского голеадора. Он будет блистать в этой лиге, и первый тур – лишь часть того, на что он способен.

На основе материала FourFourTwo

Роман Андреев