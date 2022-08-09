​Вернер написал прощальное письмо «Челси»

Тимо Вернер в ближайшее время снова примерит на себе футболку «РБ Лейпцига». 26-летний нападающий уже попрощался в «Челси», опубликовав трогательное письмо.

«Сегодня моё путешествие в «Челси» заканчивается», - такими словами начинается письмо Вернера.

Немецкий футболист поблагодарил клуб, партнёров, тренеров и болельщиков «Челси» за поддержку, отметив, что в Лондоне он пережил удивительные моменты, многие из которых он будет помнить.

Тимо Вернер провёл в «Челси» два сезона. За это время немец сыграл 89 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 21 результативный пас на партнёра.