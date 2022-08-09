​«Манчестер Юнайтед» отказался от Арнаутовича из-за давления фанатов

«Манчестер Юнайтед» начал сезон без центрального нападающего – Криштиану Роналду ещё не набрал оптимальных кондиций, а Антони Марсьяль прямо перед стартом АПЛ травмировался. Клуб рассчитывает подписать ещё одного игрока на острие атаки. «Красные дьяволы» присматривались к Марко Арнаутовичу, в том числе из-за его низкой стоимости, но клубу пришлось отказаться от австрийца.

Британские СМИ пишут о том, что «МЮ» отказался от варианта с подписанием Арнаутовича из-за давления со стороны фанатов. Они раскопали адрес электронной почты исполнительного директора клуба Ричарда Арнольда и забросали его гневными письмами. У болельщиков есть претензии к Арнаутовичу из-за ряда его расистских высказываний в прошлом.

Теперь «Манчестер Юнайтед» переключится на другие варианты. Сообщалось о том, что на «Олд Траффорд» может оказаться Альваро Мората.