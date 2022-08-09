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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» отказался от Арнаутовича из-за давления фанатов

09 Августа 2022 • 18:41 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» начал сезон без центрального нападающего – Криштиану Роналду ещё не набрал оптимальных кондиций, а Антони Марсьяль прямо перед стартом АПЛ травмировался. Клуб рассчитывает подписать ещё одного игрока на острие атаки. «Красные дьяволы» присматривались к Марко Арнаутовичу, в том числе из-за его низкой стоимости, но клубу пришлось отказаться от австрийца.

Британские СМИ пишут о том, что «МЮ» отказался от варианта с подписанием Арнаутовича из-за давления со стороны фанатов. Они раскопали адрес электронной почты исполнительного директора клуба Ричарда Арнольда и забросали его гневными письмами. У болельщиков есть претензии к Арнаутовичу из-за ряда его расистских высказываний в прошлом.

Теперь «Манчестер Юнайтед» переключится на другие варианты. Сообщалось о том, что на «Олд Траффорд» может оказаться Альваро Мората.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марко Арнаутович
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