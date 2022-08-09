Информация о том, что «Барселона» уже согласовала трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, не соответствует действительности. Об этом сообщает журналист BBC Саймон Стоун, ссылаясь на свои источники.

Журналист указывает на тот факт, что «Барселона» до сих пор не смогла зарегистрировать ни одного из своих летних новичков, включая Роберта Левандовски. Чтобы завершить этот процесс, «сине-гранатовым» нужно привести в порядок финансовую ведомость.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года после трансфера из «Монако». 10 августа португальскому хавбеку исполнится 28 лет.