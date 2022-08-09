Альваро Мората недавно дал интервью, в котором рассказал о нацеленности провести хороший сезон с «Атлетико» после возвращения из аренды. Казалось, слухов о будущем испанского форварда больше не будет, но нет. В последние недели многое было сказано о возможном возвращении Мораты в «Ювентус». Теперь же ESPN сообщает о том, что Альваро был предложен «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» ищет нападающего. На старте сезона «дьяволы» остались без центрального форварда – Криштиану Роналду не готов, а Антони Марсьяль травмирован. Манкунианцы рассматривали Марко Арнаутовича, но отказались от австрийца. Теперь в «МЮ», судя по всему, рассмотрят кандидатуру 29-летнего Альваро Мораты.