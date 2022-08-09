Эрик тен Хаг очень хочет получить в «Манчестер Юнайтед» французского полузащитника Адриена Рабио, ныне выступающего за «Ювентус». Клубы достигли принципиальной договорённости, но на пути трансфера стоит одна проблема, о которой на своём сайте рассказывает инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным источника, переезд Рабио сдерживает тот факт, что «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне не выступит в Лиге чемпионов. В настоящий момент «красные дьяволы» убеждают футболиста и его мать.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Адриена Рабио в 17 миллионов евро.