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​Названа проблема, которая может сорвать трансфер Рабио в «Манчестер Юнайтед» слухи

09 Августа 2022 • 15:53 Комментировать

Эрик тен Хаг очень хочет получить в «Манчестер Юнайтед» французского полузащитника Адриена Рабио, ныне выступающего за «Ювентус». Клубы достигли принципиальной договорённости, но на пути трансфера стоит одна проблема, о которой на своём сайте рассказывает инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным источника, переезд Рабио сдерживает тот факт, что «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне не выступит в Лиге чемпионов. В настоящий момент «красные дьяволы» убеждают футболиста и его мать.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Адриена Рабио в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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