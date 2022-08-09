​Бывшая девушка Гиггза рассказала суду, как экс-футболист выставил её из гостиничного номера голой

Продолжается судебное разбирательство в отношении известного в прошлого игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза. Валлийца обвиняют в нескольких случаях домашнего насилия в отношении своей бывшей девушки Кейт Гревилл и её сестры Эммы.

В ходе суда был раскрыт ещё один инцидент. Кейн Гревилл утверждает, что однажды она обвинила Райана Гиггза в переписке с другой девушкой. После этого бывший игрок «МЮ» схватил девушку за запястье, потащил по полу голой и выгнал из гостиничного номера, выбросив после этого вещи в коридор. Информацию передаёт BBC.

Райан Гиггз отрицает все обвинения. Суд продолжается.