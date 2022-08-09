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Фердинанд посоветовал «МЮ» форварда на подмену Роналду

09 Августа 2022 • 12:17 Комментировать

Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд, ныне выступающий в роли футбольного эксперта, посоветовал манкунианцам вернуть Данни Уэлбека, играющего в аренде за «Брайтон».

«Уэлбек отлично проявил себя в недавнем матче против «Юнайтед». Это было похоже на его перформанс в поединке с «Реалом» десятилетней давности. Если «МЮ» нужен резервный нападающий, то им нужно выбрать Уэлбека. Ему просто нужно гарантировать 15-20 матчей, где он будет подменять Роналду», - сказал Фердинанд на своем канале в ютубе.

Уэлбек является воспитанником академии «красных дьяволов». Он находился в клубе с 2001 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Данни Уэлбек
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