Фердинанд посоветовал «МЮ» форварда на подмену Роналду

Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд, ныне выступающий в роли футбольного эксперта, посоветовал манкунианцам вернуть Данни Уэлбека, играющего в аренде за «Брайтон».

«Уэлбек отлично проявил себя в недавнем матче против «Юнайтед». Это было похоже на его перформанс в поединке с «Реалом» десятилетней давности. Если «МЮ» нужен резервный нападающий, то им нужно выбрать Уэлбека. Ему просто нужно гарантировать 15-20 матчей, где он будет подменять Роналду», - сказал Фердинанд на своем канале в ютубе.

Уэлбек является воспитанником академии «красных дьяволов». Он находился в клубе с 2001 по 2014 год.