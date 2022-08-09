«Манчестер Юнайтед» назвал новую трансферную цель

Полузащитник севильского «Бетиса» Гидо Родригес пользуется спросом в английской Премьер-лиге. Как сообщает AS, в подписании 28-летнего аргентинского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» собираются усилить среднюю линию и рассматривают различные варианты. Также в трансферный шорт-лист манкунианцев входят Сергей Милинкович-Савич и Адриен Рабио.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Родригеса в 25 миллионов евро. Трудовое соглашение футболиста с севильским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Ла Лиги Гидо провел 32 поединка, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.