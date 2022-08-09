Лондонский клуб нацелился на футболиста «ПСЖ»

Немецкий защитник Тило Керер, правами на которого владеет «ПСЖ», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Согласно сведениям таблоида Daily Mail, подписать 25-летнего игрока хочет лондонский «Вест Хэм».

Рыночная стоимость Керера оценивается порталом Transfermarkt в 22 миллиона евро. Его трудовой договор с парижским грандом истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Франции защитник сыграл 27 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Вест Хэм» с поражения стартовал в новом розыгрыше Премьер-лиги. «Молотобойцы» на своем поле проиграли «Манчестер Сити».