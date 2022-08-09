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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звёздный игрок «Манчестер Сити» ждёт предложения «Барселоны»

09 Августа 2022 • 08:38 Комментировать

Португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему рассчитывает на переход в каталонскую «Барселону», об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Полузащитник недоволен тем фактом, что до сих пор не получил официального предложения от испанской стороны. В свою очередь английский гранд готов расстаться с Бернарду, если за него заплатят порядка 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Силва принял участие в 50 поединках в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и семью результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с «горожанами» рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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