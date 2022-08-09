Скоулз назвал «преступлением» игру двух футболистов «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз критически высказался об игре полузащитников команды Скотта Мактоминая и Фреда.

«Фред очень часто допускает потери мяча. Что касается Мактоминая, то он необоснованно убегает в атаку, когда там еже есть Санчо и Рэшфорд. Он должен чаще пасовать на Эриксена. Игра этих парней – преступление», - приводит слова эксперта таблоид The Sun.

Напомним, что «красные дьяволы» неудачно стартовали в новом сезоне английской Премьер-лиги. В первом туре подопечные Эрика тен Хага на «Олд Траффорд» потерпели поражение от «Брайтона» со счетом 1:2.