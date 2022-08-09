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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» надолго потерял Алькантару

09 Августа 2022 • 08:14 Комментировать

Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара выбыл на длительный отрезок времени из-за повреждения, полученного в недавнем поединке английской Премьер-лиги против лондонского «Фулхэма» (2:2).

Как стало известно журналистам The Athletic, у испанского полузащитника диагностирована травма сухожилия. На восстановление Алькантаре понадобится до шести недель.

В минувшем сезоне Тьяго принял участие в 39 поединках за мерсисайдский коллектив, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Тьяго пополнил ряды «красных» в 2020 году. Его трудовой договор с мерсисайдцами рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
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