Гвардиола высказался об уходе Зинченко и Жезуса из «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе из клуба украинского защитника Александра Зинченко и бразильского нападающего Габриэля Жезуса.

«Эти парни по-прежнему очень голодны до побед. Хочу пожелать им всего самого хорошего, ведь они этого по-настоящему заслуживают. Мы же постараемся как можно быстрее адаптировать новых футболистов в состав «Манчестер Сити», - приводит слова испанского специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что Зинченко и Жезус перешли в текущее трансферное окно в лондонский «Арсенал». При их помощи «канониры» в первом туре победили «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.