Зинченко включён в число 11 лучших игроков первого тура АПЛ

Аналитики портала Whoscored составили символическую сборную стартового тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
Самую высокую оценку среди всех игроков получил форвард «Фулхэма» Александр Митрович. Также в число лучших 11 игроков первого тура Премьер-лиги попал украинский защитник Александр Зинченко, перешедший этим летом в лондонский «Арсенал». На его счету одна результативная передача.
Полная символическая сборная выглядит следующим образом:
голкипер: Эдуард Менди;
защитники: Бен Уайт, Фабиан Шер, Ллойд Келли, Александр Зинченко;
полузащитники: Эмерсон, Жоэлинтон, Кулушевски, Харрисон;
форварды: Митрович, Уэлбек.