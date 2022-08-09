«Валенсия» определилась с заменой для Гуэдеша

Мы уже сообщали о том, что руководство «Валенсии» готовится к замене португальского нападающего Гонсалу Гуэдеша, который получил интересное предложение из английской Премьер-лиги и принял его.

Это означает, что «летучим мышам» придется искать замену для Гуэдеша. И в этом качестве они рассматривают кандидатуру Брайана Хиля из «Тоттенхэма». Воспитанник «Севильи», Хиль, провел в аренде часть прошлого сезона, защищая как раз цвета «Валенсии».

В клубе уже хорошо представляют себе потенциал Хиля и готовятся к переговорам с «Тоттенхэмом». Как уточняет испанское издание Diario AS, испанская сторона готова предложить 14 миллионов евро.