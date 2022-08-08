«ПСЖ» хочет перехватить трансферную цель «Челси»

21-летний защитник «Лестера» Уэсли Фофана находится в сфере интересов французского «ПСЖ». Парижский топ-клуб намерен выиграть борьбу за игрока у лондонского «Челси», рапортует Le Parisien.

Как сообщает источник, «Лестер» уже отклонил два предложения «пенсионеров» по трансферу футболиста – в размере 75 и 82 миллионов евро. Парижский клуб, в свою очередь, готов предложить больше.

Фофана выступает за «Лестер» с октября 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с «лисами» рассчитано до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.