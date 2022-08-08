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​Аспиликуэта объяснил, почему не перешёл в «Барселону»

08 Августа 2022 • 19:50 Комментировать

Казалось, что Сесар Аспиликуэта этим летом окажется в «Барселоне», но вместо этого защитник продлил контракт с «Челси». Капитан лондонской команды дал комментарий по поводу событий, которые происходили в последние недели.

«Я всегда абсолютно честен. Разговоры [с «Барселоной»] были. После победы на клубном чемпионате мира я стал первым игроком «Челси», выигравшим все возможные трофеи, и я подумал, что, возможно, пришло время вернуться в Испанию. Я думал о возможности нового вызова. Но затем у нас было несколько хороших бесед с Томасом Тухелем и владельцами клуба. Я капитан этого клуба, и я хотел оставаться преданным «Челси», - сказал Аспиликуэта пресс-службе «пенсионеров».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Трансферы футбола - лето 2022
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