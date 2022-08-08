​«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере хавбека «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Ювентусом» по трансферу полузащитника Адриена Рабио. Согласно данным The Guardian, «красные дьяволы» заплатят «старой синьоре» 15 миллионов фунтов (примерно 17,8 млн евро). В настоящий момент Рабио ведёт переговоры об условиях личного контракта с манкунианцами. Этот процесс находится только на начальной стадии.

Стоит сказать, что в своё время Адриен Рабио занимался в академии «Манчестер Сити». На взрослом же уровне полузащитник играл за «ПСЖ», «Тулузу» и «Ювентус».

27-летний Адриен Рабио провёл за «Ювентус» 129 матчей. На счету полузащитника шесть голов и шесть голевых пасов.