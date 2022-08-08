​Игрок «Ньюкасла» после матча подарил фанату часы

«Ньюкасл» на мажорной ноте начал новый чемпионат. Команда Эдди Хау на своём поле обыграла «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. Аллан Сен-Максимен за 90 минут на поле не отметился результативными действиями, что его не огорчило. После игры француз находился в хорошем расположении духа и даже подарил одному из фанатов часы G-Shock, о чём рассказывает Daily Mail.

Болельщик «Ньюкасла» был ошеломлён щедростью Сен-Максимена. Он пожал руку форварду и поблагодарил его.

Следующий матч чемпионата Англии «Ньюкасл» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Эдди Хау будет играть в гостях у «Брайтона».