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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган: «Игроки «МЮ» не годятся для того, чтобы шнуровать бутсы Роналду»

08 Августа 2022 • 09:42 Комментировать (1)

Журналист Пирс Морган считает, что португальцу Криштиану Роналду стоит уйти из «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал в своей социальной сети.

«Я не считаю, что Роналду является проблемой для «Юнайтед». Вся проблема в том, что оставшаяся часть команды не годится для того, чтобы шнуровать его бутсы. Поэтому он и хочет уйти. Его не в чем винить», - написал журналист.

Ранее в прессе сообщалось о намерении 37-летнего нападающего покинуть манкунианский гранд в текущее трансферное окно. Среди вариантов трудоустройства звездного бомбардира назывались мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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