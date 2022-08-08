Морган: «Игроки «МЮ» не годятся для того, чтобы шнуровать бутсы Роналду»

Журналист Пирс Морган считает, что португальцу Криштиану Роналду стоит уйти из «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал в своей социальной сети.

«Я не считаю, что Роналду является проблемой для «Юнайтед». Вся проблема в том, что оставшаяся часть команды не годится для того, чтобы шнуровать его бутсы. Поэтому он и хочет уйти. Его не в чем винить», - написал журналист.

Ранее в прессе сообщалось о намерении 37-летнего нападающего покинуть манкунианский гранд в текущее трансферное окно. Среди вариантов трудоустройства звездного бомбардира назывались мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».