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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» хочет перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед» и «Реала»

08 Августа 2022 • 09:21 Комментировать

Нападающий Беньямин Шешко, правами на которого владеет австрийский «РБ Зальцбург», пользуется серьезным спросом на летнем трансферном рынке. По сообщениям журналистов Express, новым претендентом на игрока стал «Ньюкасл».

Руководство «сорок» собирается перехватить форварда у «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», ранее заявивших об интересе к футболисту.

В свою очередь Шешко пока не спешит покидать чемпионат Австрии. Он не хочет торопиться с переездом.

В стартовавшем сезоне Беньямин принял участие в трех поединках чемпионата Австрии, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Трансферы футбола - лето 2022 Беньямин Шешко
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