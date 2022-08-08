«Ньюкасл» хочет перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед» и «Реала»

Нападающий Беньямин Шешко, правами на которого владеет австрийский «РБ Зальцбург», пользуется серьезным спросом на летнем трансферном рынке. По сообщениям журналистов Express, новым претендентом на игрока стал «Ньюкасл».

Руководство «сорок» собирается перехватить форварда у «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», ранее заявивших об интересе к футболисту.

В свою очередь Шешко пока не спешит покидать чемпионат Австрии. Он не хочет торопиться с переездом.

В стартовавшем сезоне Беньямин принял участие в трех поединках чемпионата Австрии, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.