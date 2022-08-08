Кавани выбрал чемпионат, в котором хочет продолжить карьеру

Звездный нападающий Эдинсон Кавани, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», до сих пор не знает, где проведет сезон-2022/2023.

Согласно сообщениям инсайдера Фабрицио Романо в социальных сетях, приоритетным вариантом для 35-летнего бомбардира считается трансфер в испанский чемпионат. В Ла Лиге заинтересованность в трансфере Кавани проявляют «Вильярреал» и «Валенсия».

Также сообщалось об интересе к Эдинсону со стороны аргентинского клуба «Бока Хуниорс», однако сделка сорвалась.

В прошедшем сезоне Премьер-лиги нападающий сыграл 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.