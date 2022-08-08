Названы два претендента на Хадсона-Одои

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои находится в сфере интересов двух клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах The Guardian.

В борьбе за 21-летнего исполнителя сойдутся «Лестер» и «Саутгемптон». Сам вингер ранее заявил о желании сменить клубную прописку, чтобы получать больше игровой практики.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Хадсон-Одои принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Почти всю вторую часть сезона-2021/2022 полузащитник пропустил из-за повреждения.