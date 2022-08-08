Итальянский клуб собирается подписать Влашича

Экс-футболист московского ЦСКА Никола Влашич, не сумевший должным образом проявить себя в английской Премьер-лиге, близок к уходу из лондонского «Вест Хэма». Как информирует инсайдер Николо Скира, у 24-летнего игрока есть вариант трудоустройства в итальянском чемпионате.

В подписании полузащитника заинтересован «Торино». Сегодня, 8 августа, представители клуба из Турина проведут встречу с агентом Влашича, на которой обсудят условия возможного трансфера. Итальянцы готовы арендовать Николу на сезон с правом последующего выкупа.

Напомним, что «Вест Хэм» приобрел хорвата у московского ЦСКА за 30 миллионов евро.