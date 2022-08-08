Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шевченко рассказал о патриотизме Зинченко

08 Августа 2022 • 06:36 Комментировать

Экс-футболист сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о полузащитнике Александре Зинченко, который перешел этим летом из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

«Зинченко очень любит свою страну, мы вместе сделали уже много хороших дел. Александр очень щедрый человек, он многое дал народу Украины», - передает слова Шевченко таблоид The Mirror.

Зинченко стал игроком «Арсенала» в минувшем месяце. За его трансфер «канониры» заплатили «горожанам» 35 миллионов евро. Украинский игрок заключил с лондонским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Александр Зинченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
06:43 · Англия. Премьер-лига
Итальянский клуб собирается подписать Влашича
06:36 · Англия. Премьер-лига
Шевченко рассказал о патриотизме Зинченко
02:51 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» всё ближе к приобретению Алекса Морено
02:37 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта рассказал, в чём нужно прибавить «Челси» для борьбы за чемпионство
02:03 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Челси» нужно омолаживать состав» 2
01:21 · Англия. Премьер-лига
Дешам: «Не сомневаюсь в участии Погба на чемпионате мира»
07 Августа
23:52 · Англия. Премьер-лига
Брат Арнаутовича: «У Марко есть предложение от именитого клуба»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Хави – о де Йонге: «Я не знаю, где он окажется»
23:31 · Англия. Премьер-лига
Вернер возвращается в Бундеслигу
22:59 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне доволен нападающими «Манчестер Сити»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг запросил у руководства «МЮ» нападающего с особыми характеристиками 4
22:09 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Получил сильные эмоции»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Они слишком хороши...»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Де Йонг не спасёт «Манчестер Юнайтед» 3
21:46 · Англия. Премьер-лига
Крессуэлл: «Соперник был куда сильнее»
Все новости
Рекомендуем