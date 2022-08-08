Шевченко рассказал о патриотизме Зинченко

Экс-футболист сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о полузащитнике Александре Зинченко, который перешел этим летом из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

«Зинченко очень любит свою страну, мы вместе сделали уже много хороших дел. Александр очень щедрый человек, он многое дал народу Украины», - передает слова Шевченко таблоид The Mirror.

Зинченко стал игроком «Арсенала» в минувшем месяце. За его трансфер «канониры» заплатили «горожанам» 35 миллионов евро. Украинский игрок заключил с лондонским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.