​Холанн повторил достижение Агуэро в «Манчестер Сити»

Путь в Английской премьер-лиге для Эрлинга Холанна начался удачно. В первой игре чемпионата за «Манчестер Сити» норвежский нападающий оформил дубль, дважды расписавшись в воротах «Вест Хэма».

Как сообщают специалисты из Opta, ранее только один футболист оформлял дубль в своём первом матче Английской премьер-лиги за «Манчестер Сити». Этим игроком был Серхио Агуэро. В августе 2011 аргентинский форвард забил два гола в поединке против «Суонси».

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Хосепа Гвардиолы будет принимать «Борнмут».