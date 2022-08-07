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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн повторил достижение Агуэро в «Манчестер Сити»

07 Августа 2022 • 20:40 Комментировать

Путь в Английской премьер-лиге для Эрлинга Холанна начался удачно. В первой игре чемпионата за «Манчестер Сити» норвежский нападающий оформил дубль, дважды расписавшись в воротах «Вест Хэма».

Как сообщают специалисты из Opta, ранее только один футболист оформлял дубль в своём первом матче Английской премьер-лиги за «Манчестер Сити». Этим игроком был Серхио Агуэро. В августе 2011 аргентинский форвард забил два гола в поединке против «Суонси».

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Хосепа Гвардиолы будет принимать «Борнмут».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро Эрлинг Холанн
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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
окончен Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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