​Гвардиола: «Я в «Манчестер Сити» не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Хосеп Гвардиола в качестве главного тренера «Манчестер Сити» завоевал множество трофеев на внутренней арене. При этом испанец не выигрывал Лигу чемпионов, за что его нередко критикуют. На пресс-конференции перед стартом сезона Премьер-лиги Гвардиола высказался на этот счёт.

«Люди могут сказать, что это отговорка, но я здесь не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Владельцы клуба не просили меня об этом. Конечно, они этого хотят, и я первый, кто этого хочет. Каждый год я хочу завоевать все четыре титула. Я хочу побеждать в Лиге чемпионов каждый год, но я не чувствовал провала, когда мне это не удавалось.

Мы хотим побеждать, но я не властелин вселенной. Мы будем стараться», - сказал Гвардиола.