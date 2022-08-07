Директор «Зальцбурга»: Шешко этим летом не перейдёт в топ-клуб Европы

Если верить СМИ, Беньямин Шешко находится на карандаше у ряда топовых клубов Европы, в частности у «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Впрочем, этим летом 19-летний талантливый словенский форвард не покинет «Ред Булл Зальцбург». Об этом рассказал Кристоф Фройнд, который занимает должность спортивного директора «быков».

«Шешко точно останется с нами. На сегодняшний день «Ред Булл Зальцбург» является идеальным клубом для него», - слова Фройнда приводит австрийский Sky Sports.

19-летнего Беньямина Шешко специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 10 миллионов евро.