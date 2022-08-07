«Манчестер Юнайтед» имеет проблемы на позиции центрального нападающего. Криштиану Роналду ещё не набрал оптимальную форму, а Антони Марсьяль перед стартом чемпионата получил травму.

Как сообщает на страницах своего сайта инсайдер Джанлука ди Марцио, «красные дьяволы» пытались подписать 33-летнего Марко Арнаутовича. Предложение составляло примерно 8-9 миллионов евро, но «Болонья» отказала.

Отмечается, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг знает Арнаутовича ещё со времён его выступлений за «Твенте».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтона». Не пропустите текстовую трансляцию.