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«Манчестер Юнайтед» пытался подписать Арнаутовича слухи

07 Августа 2022 • 15:41 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» имеет проблемы на позиции центрального нападающего. Криштиану Роналду ещё не набрал оптимальную форму, а Антони Марсьяль перед стартом чемпионата получил травму.

Как сообщает на страницах своего сайта инсайдер Джанлука ди Марцио, «красные дьяволы» пытались подписать 33-летнего Марко Арнаутовича. Предложение составляло примерно 8-9 миллионов евро, но «Болонья» отказала.

Отмечается, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг знает Арнаутовича ещё со времён его выступлений за «Твенте».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтона». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Манчестер Юнайтед Марко Арнаутович Трансферы футбола - лето 2022
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Идет 19 минута Лестер 0:0 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
Идет 19 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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