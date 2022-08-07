Полузащитник Марсело Брозович в обозримом будущем может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает CalcioMercato, интерес к 29-летнему хорвату проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб рассчитывает обменять Брозовича на Роберто Фирмино или Наби Кейта.

Отмечается, что Марсело Брозович также находится на радаре «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Марсело Брозович играет за «Интер» с 2015 года. За это время хорват провёл 289 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 37 голевых передач. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Брозовича в 40 миллионов евро.