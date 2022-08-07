«Борнмут» на страницах своего официального сайта объявил о переходе из «Барселоны» голкипера Нето. 33-летний футболист достался южанам бесплатно. Нето подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/2023.

Нето был игроком «Барселоны» на протяжении трёх сезонов. За это время бразилец провёл 21 матч и пропустил 20 голов.

«Борнмут» начал чемпионат Англии с домашней победы над «Астон Виллой» со счётом 2:0. Теперь команда готовится к гостевой дуэли с «Манчестер Сити». Матч пройдёт в субботу, 13 августа, и стартует в 17:00 по московскому времени.