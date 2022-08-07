Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Нето перешёл из «Барселоны» в клуб АПЛ официально

07 Августа 2022 • 14:54 Комментировать

«Борнмут» на страницах своего официального сайта объявил о переходе из «Барселоны» голкипера Нето. 33-летний футболист достался южанам бесплатно. Нето подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/2023.

Нето был игроком «Барселоны» на протяжении трёх сезонов. За это время бразилец провёл 21 матч и пропустил 20 голов.

«Борнмут» начал чемпионат Англии с домашней победы над «Астон Виллой» со счётом 2:0. Теперь команда готовится к гостевой дуэли с «Манчестер Сити». Матч пройдёт в субботу, 13 августа, и стартует в 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Нето Борнмут Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 15 минута Лестер 0:0 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
Идет 15 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пытался подписать Арнаутовича слухи
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
15:24 · Англия. Премьер-лига
​Брозович может оказаться в топ-клубе АПЛ слухи
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на первый матч сезона
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Нето перешёл из «Барселоны» в клуб АПЛ официально
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Такого в дуэли с ван Дейком в «Ливерпуле» ранее не проделывал никто: Митрович может похвастаться
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Роналду опубликовал фото перед стартом «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне
13:48 · Англия. Премьер-лига
​Вернер на грани возвращения в «РБ Лейпциг» 2
10:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал свою главную мечту в футболе 6
10:05 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои решил уйти из «Челси» 1
09:54 · Англия. Премьер-лига
Магуайр назвал главную цель «Манчестер Юнайтед» 1
09:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил игру Нуньеса в дебютном матче АПЛ
08:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, готов ли продлить контракт с «Манчестер Сити»
07:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет увести у Моуринью ведущего футболиста
07:40 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Барселоны» прибыл в Англию для трансфера в клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем