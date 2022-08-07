​Такого в дуэли с ван Дейком в «Ливерпуле» ранее не проделывал никто: Митрович может похвастаться

В субботу «Фулхэму» удалось отобрать очки у «Ливерпуля» на старте сезона – матч первого тура Премьер-лиги завершился вничью со счётом 2:2. Форвард «дачников» Александар Митрович может похвастаться не только дублем. Митрович смог обыграть Виргила ван Дейка, а также заработать в борьбе с ним пенальти. Такой совокупностью достижений в дуэлях с голландским защитником в одном матче Премьер-лиги ранее не мог похвастаться никто. Речь идёт о периоде с начала 2018 года, когда ван Дейк стал игроком «Ливерпуля», сообщает Squawka.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт 15 августа – против «Кристал Пэлас».