​Вернер на грани возвращения в «РБ Лейпциг»

В ближайшие дни Тимо Вернер наверняка снова примерит на себе футболку «РБ Лейпцига». Согласно данным немецкого Sky, сделка практически оформлена, последние детали будут решены на новой неделе.

Тимо Вернер провёл в «Челси» два сезона, но звездой в Лондоне так и не стал. В 89 официальных матчах за «пенсионеров» Вернер забил 23 гола и отдал 21 результативный пас на партнёра.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Тимо Вернера в 35 миллионов евро.

В стартовом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» сыграет в гостях у «Штуттгарта». Не пропустите текстовую трансляцию.