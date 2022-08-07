«Манчестер Юнайтед» нацелился на одну из звёзд «Баварии»

Форвард сборной Германии Лерой Сане, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», может вернуться в чемпионат Англии, где ранее защищал цвета «Манчестер Сити».

По сообщениям таблоида The Mirror, 26-летний атакующий футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже вышли на связь с немецкой стороной и запросили информацию о доступности трансфера Лероя.

Сане выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. В составе «горожан» он дважды становился чемпионом Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Бундеслиги форвард принял участие в 32 матчах, записав на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.