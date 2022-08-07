Холанн назвал свою главную мечту в футболе

Звездный новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о своей главной футбольной мечте.

«Я мечтаю о победе в Лиге чемпионов, это для меня самый любимый турнир. Мне нравится его гимн и атмосфера, которая царит во время матчей. Это очень крутой и сложный турнир», - передает слова норвежского бомбардира BBC Sport.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Его трансфер обошелся английскому гранду в 60 миллионов евро.

Сегодня, 7 августа, подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с лондонским «Вест Хэмом» в рамках стартового тура чемпионата Англии.