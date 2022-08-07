Хадсон-Одои решил уйти из «Челси»

Вингер Каллум Хадсон-Одои, правами на которого владеет лондонский «Челси», принял решение о своем будущем. 21-летний атакующий полузащитник хочет попробовать свои силы в другой команде, где будет получать больше игровой практики.

Как сообщает Sky Sport, в услугах футболиста заинтересованы три европейских клуба. Речь идет о дортмундской «Боруссии», «Саутгемптоне» и «Лестере». Каллум определится с окончательным выбором в течение нескольких дней.

В минувшем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 15 матчах чемпионата Англии, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до лета 2024 года.