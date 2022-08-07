Клопп оценил игру Нуньеса в дебютном матче АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно выступления новичка команды Дарвина Нуньеса в матче стартового тура Премьер-лиги против лондонского «Фулхэма». Поединок завершился вничью со счетом 2:2, в активе уругвайского нападающего забитый мяч и голевая передача.

«Дарвин отметился голом при очень плохой игре команды. Вы только представьте, как он будет хорош, если мы начнет показывать свою лучшую игру. Это будет круто», - приводит слова немецкого специалиста Anfield Watch.

Напомним, что Дарвин присоединился к мерсисайдскому гранду в текущее трансферное окно. Его переход обошелся «красным» в 75 миллионов евро.