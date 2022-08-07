Тен Хаг обозначил приоритетный трансфер «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг продолжает находиться в трансферном шорт-листе «Манчестер Юнайтед».
Согласно сведениям инсайдера Джеймса Робсона, этот переход активно лоббирует наставник манкунианцев Эрик тен Хаг. Голландский специалист настойчиво просит руководство «красных дьяволов» перевезти хавбека на «Олд Траффорд».
При этом сам де Йонг, если верить СМИ, выступает против перехода в «Юнайтед». Игроку больше интересен вариант продолжения карьеры в лондонском «Челси».
В прошедшем сезоне чемпионата Испании 25-летний голландец провел 32 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.