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«Тоттенхэм» хочет увести у Моуринью ведущего футболиста

07 Августа 2022 • 07:45 Комментировать

Хавбек столичной «Ромы» Николо Дзаньоло может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Согласно сведениям журналистов AS, интерес к 23-летнему полузащитнику проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Как отмечает источник, «шпоры» уже начали переговорный процесс с итальянской стороной. Ранее главным претендентом на Дзаньоло считался туринский «Ювентус», однако «старой синьоре» не удалось договориться с «волками».

Николо связан трудовыми обязательствами с римским клубом до середины 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 42 поединках на клубном уровне, отметившись восемью голами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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