«Тоттенхэм» хочет увести у Моуринью ведущего футболиста

Хавбек столичной «Ромы» Николо Дзаньоло может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Согласно сведениям журналистов AS, интерес к 23-летнему полузащитнику проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Как отмечает источник, «шпоры» уже начали переговорный процесс с итальянской стороной. Ранее главным претендентом на Дзаньоло считался туринский «Ювентус», однако «старой синьоре» не удалось договориться с «волками».

Николо связан трудовыми обязательствами с римским клубом до середины 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 42 поединках на клубном уровне, отметившись восемью голами и девятью ассистами.