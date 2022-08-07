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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вратарь «Барселоны» прибыл в Англию для трансфера в клуб АПЛ

07 Августа 2022 • 07:40 Комментировать

Бразильский голкипер Нето устал посиживать шорты в запасе каталонской «Барселоны» и решил принять новый вызов. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний вратарь переезжает в английскую Премьер-лигу.

Новым местом работы футболиста должен стать «Борнмут». Игрок уже прибыл на Туманный Альбион для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

Трансферная стоимость Нето оценивается в три миллиона евро. За «сине-гранатовых» он выступает с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец пропустил пять мячей в четырех встречах.

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